Збірна Німеччини назвала склад на Євро-2016

Головний тренер збірної Німеччини з футболу Йоахім Лев назвав склад команди на фінальну частину чемпіонату Європи з футболу 2016-го року, повідомляється на офіційній сторінці команди в Facebook.

У списку значаться прізвища 27 гравців.

Складу команди виглядає наступним чином:

Воротарі: Лено ("Байєр"), Нойер ("Баварія"), тер Штеген ("Барселона", Іспанія);

захисники: Боатенг ("Баварія"), Руді ("Хоффенхайм"), Хуммельс ("Боруссія" Д), Джан ("Ліверпуль", Англія), Хеведес ("Шальке"), Ектор ("Кельн"), Рюдігер ("Рома", Італія), Мустафі ("Валенсія", Іспанія);

півзахисники: Швайнштайгер ("Манчестер Юнайтед", Англія), Гюндоган ("Боруссія" Д), Ройс ("Боруссія" Д), Гетце ("Баварія"), Озіл ("Арсенал", Англія), Белларабі ("Байєр"), Кроос ("Реал", Іспанія), Дракслер ("Вольфсбург"), Хедіра ("Ювентус", Італія), Руді ("Хоффенхайм"), Брандт ("Байєр"), Вайгль ("Боруссія" Д), Сані ("Шальке-04"), Кімміх ("Баварія");

нападники: Мюллер ("Баварія"), Крузе ("Вольфсбург"), Шюррле ("Вольфсбург"), Гомес ("Бешикташ", Туреччина), Подольскі ("Галатасарай", Туреччина).

Як повідомляв УНІАН, збірна Німеччини на Євро-2016 зіграє в одній групі з Україною, Польщею та Північною Ірландією.

Матч Україна - Німеччина відбудеться в рамках 1-го туру групового етапу змагань 12 червня.