Коноплянка буде готовий до фіналу Ліги Європи на 100 відсотків

Вінгер Севільї та збірної України Євген Коноплянка поділився очікуваннями від фінального поєдинку Ліги Європи проти "Ліверпуля", повідомляє Спорт-Експрес в Україні.

«Радість від виходу у фінал вже позаду. Готуємося до матчу з холодною головою: попереду ще пара днів, і, мені здається, не слід перш часу зациклюватися на думках про значення поєдинку. Будемо розбирати суперника. Цьому ми приділяємо дуже багато уваги, кожен день по дві години сидимо на теоріях і вивчаємо кожного гравця».

«Унаї Емері завжди налаштовує нас емоційно. Тільки закінчився останній поєдинок чемпіонату — і почалася підготовка до Ліги Європи. Тренер говорить про це, намагається завести гравців. Він може днями-ночами не спати, готуватися не тільки до матчів, але і до теоретичних занять. Його емоційний заряд передається і нам».

«Травма? Ще за кілька днів до гри з "Атлетиком" я буквально стрибав на одній нозі — не міг нормально ходити. Але лікарі, наскільки могли, повернули мене в дію. Грав, зізнаюся, з відчутним дискомфортом. Але до фіналу Ліги Європи ще є час — і я впевнений, що буду готовий до нього на 100%».

Як повідомляв УНІАН, 18 травня в Базелі (Швейцарія) відбудеться фінал Ліги Європи, який будуть зустрічатися "Севілья" і "Ліверпуль".