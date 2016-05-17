Скрипник залишиться головним тренером бременського "Вердера"
Український фахівець може допрацювати свій контракт з клубом до кінця.
Керівництво бременського "Вердера" прийняло рішення залишити українського фахівця Віктора Скрипника на посаді головного тренера футбольної команди. Про це повідомляє weltfussball.de.
Як відомо, минулого тижня "Вердер", обігравши франкфуртський "Айнтрахт" з рахунком 1:0, уникнув першого за 35 років вильоту у другу Бундеслігу.
Після цього спортивний директор клубу Томас Айхін заявив: "Ми знаємо, що найважчий період ще не пройдено, але "Вердер" сподівається і надалі працювати з Віктором Скрипником".
Нагадаємо, Віктор Скрипник очолив "Вердер" у жовтні 2014 року і в своєму першому сезоні посів з командою 10-е місце у Бундеслізі. Минулий чемпіонат бременці завершили на 13-й позиції.
Контракт Скрипника з "Вердером" завершується після закінчення сезону 2016/2017.