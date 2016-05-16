Український тенісист Молчанов не зміг подолати кваліфікацію Ролан Гаррос
21:36, 16 травня 2016Футбол
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Українець завершив поєдинок з американцем Джаредом Дональдсоном достроково.
Молчанов не зміг пробитися в основну сітку Ролан Гаррос / btu.org.ua
Український тенісист Денис Молчанов, який займає 230-е місце у світовій класифікації, вибув з розіграшу головного грунтового турніру сезону Ролан Гаррос.
У першому раунді кваліфікації Молчанов достроково завершив зустріч з представником США Джаредом Дональдсоном. Коли українець прийняв таке рішення, тривав перший сет, в якому він перемагав за рахунком 5:4.
Крім Молчанова, в основну сітку Ролан Гаррос через кваліфікацію спробують пробитися ще два українці - Сергій Стаховський та Артем Смирнов.
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