Український тенісист Молчанов не зміг подолати кваліфікацію Ролан Гаррос

Український тенісист Денис Молчанов, який займає 230-е місце у світовій класифікації, вибув з розіграшу головного грунтового турніру сезону Ролан Гаррос.

У першому раунді кваліфікації Молчанов достроково завершив зустріч з представником США Джаредом Дональдсоном. Коли українець прийняв таке рішення, тривав перший сет, в якому він перемагав за рахунком 5:4.

Крім Молчанова, в основну сітку Ролан Гаррос через кваліфікацію спробують пробитися ще два українці - Сергій Стаховський та Артем Смирнов.