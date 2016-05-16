У "Шахтарі" обурені рішенням провести фінал Кубка України у Львові

Генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін розкритикував Федерацію футболу України за рішення провести фінальний матч Кубка України у Львові. Про це повідомляє "Террикон", посилаючись на коментар Палкіна телеканалу "Футбол 1".

"Я не розумію, для кого працює ФФУ - для вболівальників або для того, щоб задовольнити якісь свої амбіції, укази, які їм дають зверху? Дивлячись на те, як виконком приймає таке рішення, розумієш: чи там непрофесіонали, або вони кимось управляються.

Як може бути таке, що ми приїдемо на фінал, а там сидить дві тисячі вболівальників? Кому цей фінал тоді взагалі потрібен? Це ж ганьба", - заявив Палкін.

Спочатку ФФУ розглядала в якості місця проведення фінального матчу Кубка України харківський стадіон "Металіст", але в результаті віддала перевагу "Арені Львів".

У фіналі Кубка України, який відбудеться 21 травня, зіграють донецький "Шахтар" і луганська "Зоря".