ФФУ залишила в силі рішення про виключення "Металіста" і "Говерли" з Прем'єр-ліги

Апеляційний комітет Федерації футболу України відхилив апеляції харківського "Металіста" та ужгородської "Говерли" на невидачу атестатів для участі в наступному сезоні Прем'єр-ліги. Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

На сьогоднішньому засіданні було прийнято рішення залишити в силі вердикт, винесений 22 квітня Комітетом ФФУ з атестації футбольних клубів.

Це означає, що "Металіст" і "Говерла" в сезоні 2016/17 не зможуть виступати в українській Прем'єр-лізі.

Як повідомляв УНІАН, харківський "Металіст" не зміг пройти ліцензування в Комітеті атестації Федерації футболу України.

Пізніше в ФФУ прийняли рішення не видавати атестат на участь в УПЛ ужгородської "Говерли" та луцької "Волині".