ФФУ залишила в силі рішення про виключення "Металіста" і "Говерли" з Прем'єр-ліги
16:40, 16 травня 2016Футбол
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Федерація футболу відхилила апеляцію харківського і ужгородського клубів.
"Металіст" і "Говерла" не зіграють в УПЛ / ФК "Металіст"
Апеляційний комітет Федерації футболу України відхилив апеляції харківського "Металіста" та ужгородської "Говерли" на невидачу атестатів для участі в наступному сезоні Прем'єр-ліги. Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.
На сьогоднішньому засіданні було прийнято рішення залишити в силі вердикт, винесений 22 квітня Комітетом ФФУ з атестації футбольних клубів.
Це означає, що "Металіст" і "Говерла" в сезоні 2016/17 не зможуть виступати в українській Прем'єр-лізі.
Як повідомляв УНІАН, харківський "Металіст" не зміг пройти ліцензування в Комітеті атестації Федерації футболу України.
Пізніше в ФФУ прийняли рішення не видавати атестат на участь в УПЛ ужгородської "Говерли" та луцької "Волині".
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