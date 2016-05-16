Захисники "Динамо" і "Шахтаря" потрапили до розширеного складу збірної Хорватії на Євро-2016

Захисник донецького "Шахтаря" Даріо Срна і захисник київського "Динамо" Домагой Віда потрапили до розширеного списку гравців збірної Хорватії, яка незабаром розпочне підготовку до Євро-2016. Про це повідомляє офіційний сайт Хорватського футбольного союзу.

Також до складу потрапили два колишні гравці дніпропетровського "Дніпра" - захисник Іван Стрініч і нападник Нікола Калініч.

Всього в списку знаходяться 27 футболістів, чотири з яких залишать розташування команди перед стартом Євро-2016. Вісім гравців представляють чемпіонат Хорватії, семеро - італійську Серію А, п'ятеро - іспанську Ла Лігу.

Єдиним представником англійської Прем'єр-ліги у збірній міг стати захисник "Ліверпуля" Деян Ловрен, але раніше він посварився з головним тренером національної команди Анте Чачічем і на Євро-2016 не зіграє.

Воротарі: Даніел Субашич ("Монако", Франція), Ловро Калініч (Хайдук), Іван Варгіч (Рієка), Домінік Ливаковіч (Загреб).

Захисники: Даріо Срна (Шахтар, Україна), Ведран Чорлука (Локомотив, Росія), Домагой Віда (Динамо, Україна), Гордон Шильденфельд ("Динамо" Загреб), Іван Стрініч (Наполі, Італія), Шиме Врсалько (Сассуоло, Італія), Тін Едвай (Байєр, Німеччина), Дуйє Чалета-Цар (Ред Булл Зальцбург, Австрія).

Півзахисники: Лука Модріч, Матео Ковачіч (обидва – Реал, Іспанія), Іван Ракітіч (Барселона, Іспанія), Іван Перішич, Марцело Брозовіч (обидва – "Інтер", Італія), Мілан Бадель (Фіорентина, Італія), Ален Халіловіч (Хіхон, Іспанія), Домагой Антоліч, Марко Рог, Анте Чоріч (всі – Динамо Загреб).

Нападники: Маріо Манджукіч ("Ювентус", Італія), Нікола Калиніч (Фіорентина, Італія), Андрій Крамаріч (Хоффенхайм, Німеччина), Марко Пьяца (Динамо Загреб), Дуйє Чоп (Малага, Іспанія).

На груповому етапі турніру збірна Хорватії зустрінеться з командами Іспанії, Чехії і Туреччини.