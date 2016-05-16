Капітан "Дніпра" Ротань заперечує, що застосовував силу до арбітра після матчу з "Зорею"

Півзахисник і капітан "Дніпра" Руслан Ротань заперечує, що застосовував силу до арбітра Анатолія Абдули після матчу Кубка України проти луганської "Зорі". Про це він сказав в інтерв'ю Sport.ua.

Як відомо, Абдула написав в рапорті по матчу, що Ротань стрибнув йому на ногу і оцінив епізод, як застосування фізичної сили до офіційної особи матчу. Згідно з регламентом, така поведінка футболіста передбачає його дискваліфікацію терміном до 12 місяців.

"Я, насправді, не розумію. Прочитав після гри, що можу бути дискваліфікований на тривалий період і не повірив. Потім знайшов в інтернеті суддівський післяматчевий протокол, де написано, що я вдарив арбітра ногою! Здивований, тому що такого і близько не було. Я намагався поговорити з арбітром після матчу, навколо була метушня, накал емоцій... Я зачепив арбітра, на що він навіть не відреагував. Ніякого удару ногою, як написано в протоколі, не було! Я думаю, що суддя помилився", - заявив Ротань.

На думку футболіста, у Анатолія Абдули можуть бути особисті образи на гравців "Дніпра".

"Можливо, у нього особисті образи. Ви ж знаєте, що у нас з ним складні стосунки. Він вже два фінали в нас відібрав. У матчі з "Шахтарем" визнали, що пенальті був помилкою, і ось зараз. Всі бачать, яка у нас ситуація. Я звернув увагу як в протоколі детально розписаний епізод з моєю участю на відміну від інших, і це дещо відрізняється від загальної картини подій. Повторю, це тільки особисті мотиви судді. "Дніпро" - це команда, яка, незважаючи ні на що бореться, а він своїми свистками зводить всі наші зусилля нанівець. Це дуже неприємно", - вважає капітан дніпропетровської команди.

При цьому він визнав, що має понести покарання за свою поведінку після гри з "Зорею", але якщо воно буде суворим, збирається його оскаржувати.

"Не заперечую, що повинен понести покарання за свої емоції. Якщо буде рішення про тривалу дискваліфікацію, буду його оскаржувати. Але я думаю, що КДК ФФУ розбереться в цьому моменті і не звалить на гравців "Дніпра" всі гріхи. Мені здається, такого ще не траплялося, щоб карали за те, чого не було", - вважає Ротань.

Він також вибачився за інцидент і запропонував колегам-футболістам бути більш стриманими у подібних моментах.

"Тим не менш, як капітан своєї команди, капітан збірної України, я приношу вибачення за свою поведінку та поведінку своїх колег по збірній перед вболівальникам та офіційними особами матчів. Я прошу колег: давайте будемо стриманішими, толерантнішими по відношенню один до одного. Емоції іноді нас переповнюють, але треба вміти з цим впоратися", - заявив Ротань.

Нагадаємо, під час гри "Дніпра" з "Зорею" невдоволення дніпропетровців викликало рішення арбітра Анатолія Абдули призначити штрафний удар в бік їх воріт на 5-й доданій хвилині гри. Півзахисник "Зорі" Андрій Тотовицький забив гол з цього штрафного і приніс своїй команді вихід до фіналу Кубка України.

Після фінального свистка гравці "Дніпра" розпочали з подвійною активністю сперечатися з Абдулою, а Роман Зозуля вдарив суддю ногою. Як написав у своєму рапорті арбітр, Руслан Ротань також застосував до нього фізичну силу.

Рішення щодо покарання футболістів контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ прийме 18 травня.