Ультрас "Дніпра" пригрозили Федерації футболу України шинами

Ультрас дніпропетровського "Дніпра" під час матчу їх команди з донецьким "Олімпіком" розгорнули на трибуні "Дніпро-Арени" банер зі словами "КДК ФФУ, шини ще є".

Ймовірно, таким чином фанати дніпропетровського клубу бажають нагадати про себе перед тим, як контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України винесе покарання гравцям "Дніпра" Романа Зозулі, Руслану Ротаню і Андерсону Піко.

Лідерам "Дніпра" загрожує тривала дискваліфікація за їх поведінку після матчу Кубка України проти луганської "Зорі". Тоді Роман Зозуля і Руслан Ротань застосували силу до арбітра матчу Анатолія Абдули, а Андерсон Піко взяв участь у бійці з півзахисником "Зорі" Олександром Караваєвим.

Всі три футболісти "Дніпра" були відсторонені від футболу до засідання КДК ФФУ, яке має відбутися 18 травня. Згідно з регламентом, Зозуля, Ротань можуть отримати дискваліфікацію терміном до одного року.

Як повідомляв УНІАН, матч між "Дніпром" і "Олімпіком" завершився з рахунком 1:1.