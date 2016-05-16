Збірна Англії з футболу назвала склад на Євро-2016

Головний тренер збірної Англії Рой Ходжсон оголосив розширений список із 26 футболістів, які поборються за право зіграти за національну команду на Євро-2016 у Франції. Про це повідомляє сайт Футбольної асоціації Англії.

Зазначається, що вперше у збірну потрапив 18-річний форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд. Молодий футболіст у минулому чемпіонаті англійської Прем'єр-ліги забив 7 м'ячів у 16 матчах.

Крім того, в команді присутній півзахисник Джек Уїлшир з лондонського "Арсеналу", який у сезоні 2015/16 через травму взяв участь лише в двох матчах.

Разом з тим, в команду не потрапив вінгер "Арсеналу" Тео Уолкотт. Замість нього Ходжсон вирішив взяти в команду півзахисника "Ньюкасла" Андроса Таунседа.

Чинний чемпіон Англії "Лестер" представлений у збірній двома футболістами - півзахисником Денні Дрінквотером та нападником Джеймі Варді.

Повністю список виглядає наступним чином:

Воротарі: Джо Харт (Ман Сіті), Фрейзер Форстер (Саутгемптон), Том Хітон (Бернлі);

Захисники: Гарі Кехілл (Челсі), Райан Бертран (Саутгемптон), Натаніель Клайн (Ліверпуль), Денні Роуз, Кайл Вокер (обидва - Тоттенхем), Кріс Смоллінг (Манчестер Юнайтед), Джон Стоунз (Евертон);

Півзахисники: Баміделе Аллі, Ерік Дайер (обидва - Тоттенхем), Джордан Хендерсон, Адам Лаллана, Джеймс Мілнер (всі - Ліверпуль), Фабіан Делф, Рахім Стерлінг (обидва - Манчестер Сіті), Джек Уїлшир (Арсенал), Денні Дрінквотер (Лестер), Росс Барклі (Евертон), Андрос Таунсенд (Ньюкасл);

Нападники: Харрі Кейн (Тоттенхем), Маркус Рашфорд, Уейн Руні (обидва - Манчестер Юнайтед), Джеймі Варді (Лестер), Даніель Старрідж (Ліверпуль).

З остаточною заявкою з 23 чоловік Рой Ходжсон визначиться після товариських матчів з Туреччиною (22 травня) і Австралією (29 травня). Підсумковий список буде надісланий в УЄФА до 31 травня.

На груповій стадії Євро-2016 збірна Англія зіграє з командами Уельсу, Росії та Словаччини.