Товариський матч збірної України перед Євро-2016 під загрозою зриву

Збірна України досі не знайшла суперника на останній товариський матч перед Євро-2016, який запланований на 6 червня. Про це повідомляє dynamo.kiev.ua, посилаючись на газету "Команда".

Варіанти зустрічі зі збірними Молдови та Азербайджану, про які раніше казали в ФФУ, вже відпали. У той же час календарі інших національних команди вже заповнені.

Можливо, суперником збірної України стане один з клубів нижчих дивізіонів Швейцарії або Італії. При цьому, підбір такого суперника також супроводжується проблемами, адже сезон у цих країнах завершується ще в травні.

Як повідомляв УНІАН, в рамках підготовки до Євро-2016 збірна України 29 травня зіграє в Турині з національною командою Румунії, а 3 червня - в Бергамо з Албанією.

На груповому етапі Євро-2016 Україна зіграє проти Німеччини (12 червня), Північної Ірландії (16 червня) та Польщі (21 червня).