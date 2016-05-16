Головний тренер "Дніпра" Маркевич: "Пропозиції є, але переговори ні з ким не веду"

11:14, 16 травня 2016
Футбол
192

Спеціаліст очікує, коли у його нинішньому футбольному клубі настане визначеність.

Маркевич не спешит покидать

Головний тренер дніпропетровського "Дніпра" Мирон Маркевич не веде переговорів з іншими клубами. Про це він заявив після гри з донецьким "Олімпіком" в останньому турі Прем'єр-ліги, повідомляє офіційний сайт "Дніпра".

"Які шанси, що залишуся в "Дніпрі"? Чесно кажучи, ще не думав навіть. Мене як побачать на футболі, так відразу пишуть, що йду. Немає жодних розмов у мене. Так, пропозиції є, але ніяких переговорів я не веду. Я маю знати, як буде тут, яка буде команда.

Напевно, нам зараз щось скажуть. Мені зараз важко щось сказати. Повторюся, прямих переговорів у мене ні з ким немає, хоча пропозиції є. Я не поспішаю", - сказав Маркевич.

За його словами, в минулому сезоні він був щасливий працювати з футболістами "Дніпра" та іншими працівниками клубу.

"Я працюю вже 32-й рік. Тут я щасливий, що, насамперед, зустрівся з такими футболістами. Вперше в своїй кар'єрі, чесно кажучи. Працюючи в інших командах і переживаючи подібні колізії, я сидів на лавці і бачив, що робиться щось не те. А тут, незважаючи ні на що, команда виходила і билася. Вони — порядні футболісти і люди. Для мене це велике натхнення, і я радий, що зустрів таких футболістів, працівників клубу, бази, стадіону. Все, чого ми досягли (а за два роки ми чогось добилися), це завдяки їм", - запевнив наставник "Дніпра".

Нагадаємо, раніше ходили чутки про те, що Мирон Маркевич може очолити грецький ПАОК чи донецький "Шахтар". Спеціаліст спростовував цю інформацію.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter