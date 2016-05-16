Головний тренер "Дніпра" Маркевич: "Пропозиції є, але переговори ні з ким не веду"

Головний тренер дніпропетровського "Дніпра" Мирон Маркевич не веде переговорів з іншими клубами. Про це він заявив після гри з донецьким "Олімпіком" в останньому турі Прем'єр-ліги, повідомляє офіційний сайт "Дніпра".

"Які шанси, що залишуся в "Дніпрі"? Чесно кажучи, ще не думав навіть. Мене як побачать на футболі, так відразу пишуть, що йду. Немає жодних розмов у мене. Так, пропозиції є, але ніяких переговорів я не веду. Я маю знати, як буде тут, яка буде команда.

Напевно, нам зараз щось скажуть. Мені зараз важко щось сказати. Повторюся, прямих переговорів у мене ні з ким немає, хоча пропозиції є. Я не поспішаю", - сказав Маркевич.

За його словами, в минулому сезоні він був щасливий працювати з футболістами "Дніпра" та іншими працівниками клубу.

"Я працюю вже 32-й рік. Тут я щасливий, що, насамперед, зустрівся з такими футболістами. Вперше в своїй кар'єрі, чесно кажучи. Працюючи в інших командах і переживаючи подібні колізії, я сидів на лавці і бачив, що робиться щось не те. А тут, незважаючи ні на що, команда виходила і билася. Вони — порядні футболісти і люди. Для мене це велике натхнення, і я радий, що зустрів таких футболістів, працівників клубу, бази, стадіону. Все, чого ми досягли (а за два роки ми чогось добилися), це завдяки їм", - запевнив наставник "Дніпра".

Нагадаємо, раніше ходили чутки про те, що Мирон Маркевич може очолити грецький ПАОК чи донецький "Шахтар". Спеціаліст спростовував цю інформацію.