Завершився черговий сезон в чемпіонаті Італії з футболу

"Верона", "Фрозіноне" і "Карпі" склали трійцю команд, які не змогли зберегти собі місце в італійській Серії А на наступний сезон.

У боротьбі за виживання "Карпі" сьогодні обіграв Удінезе" з рахунком 2:1, але "Палермо", який також претендував на виліт в Серію В, також виграв свій матч - 3:2 у "Верони".

Невдах Серії А в наступному сезоні замінять "Кальярі", "Кротоне" і переможець плей-офф Серії В.

Серед інших поєдинків дня варто виділити перемогу "Фіорентини" над римським "Лаціо", у складі якого провів свій останній матч німецький форвард Мірослав Клозе. Столична команда програла цю зустріч з рахунком 2:4, а Клозе забив останній м'яч у грі, реалізувавши пенальті.

Як повідомляв УНІАН раніше, чемпіоном Італії достроково став туринський "Ювентус".

Вчора стало відомо, що друге місце і пряму путівку в Лігу чемпіонів завоював "Наполі", а третьою фінішувала "Рома".

У Лізі Європи Італію представлять міланський "Інтер" і "Фіорентина". Ще одним представником Серії А в єврокубках може стати "Мілан", якому для цього необхідно виграти фінал Кубка Італії у "Ювентуса". Якщо йому це зробити не вдасться, в Лізі Європи зіграє "Сассуоло".