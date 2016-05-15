У чемпіонаті Іспанії одним мадридським дербі стане менше

Мадридський "Райо Вальєкано" не зміг зберегти місце у вищому дивізіоні чемпіонату Іспанії.

Сьогодні, в рамках останнього 38-го туру Ла Ліги, столична команда обіграла "Леванте" з рахунком 3:1, але головний конкурент мадридців "Хіхон" також виграв свій матч - 2:0 у "Вільярреала".

Таким чином, з Ла Ліги у другий іспанський дивізіон (Сегунду) вилетіли "Леванте", "Хетафе" і "Райо Вальєкано". Наступного сезону їх замінять "Леганьєс", "Алавес" та переможець плей-офф Сегунди.

Як раніше повідомляв УНІАН, чемпіоном Іспанії стала "Барселона". Крім неї, у Лігу чемпіонів на наступний сезон потрапили мадридські "Реал" і "Атлетико", а також "Вільярреал".

У Лізі Європи Іспанію представлять "Атлетик" з Більбао, "Сельта" з Віго і "Севілья" - ці команди посіли 5-7 місця в чемпіонаті.