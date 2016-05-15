Прем'єр-ліга: остаточна турнірна таблиця чемпіонату України

21:58, 15 травня 2016
Футбол
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Сьогодні трьома матчами завершився 25-й футбольний чемпіонат України.

Примітки:

- "Дніпро" (Дніпропетровськ) виключений з єврокубків на один сезон рішенням фінансового контрольного комітету УЄФА;

- З команди "Волинь" (Луцьк) знято 18 очок згідно з рішенням ДК ФІФА;

- З команди "Говерла" (Ужгород) знято 9 очок згідно з рішенням КДК ФФУ;

- "Металіст" (Харків), "Волинь" (Луцьк) та "Говерла" (Ужгород) не пройшли атестацію для участі в сезоні Прем'єр-ліги 2016/17.

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