Прем'єр-ліга: остаточна турнірна таблиця чемпіонату України

Сьогодні трьома матчами завершився 25-й футбольний чемпіонат України.

Примітки: - "Дніпро" (Дніпропетровськ) виключений з єврокубків на один сезон рішенням фінансового контрольного комітету УЄФА; - З команди "Волинь" (Луцьк) знято 18 очок згідно з рішенням ДК ФІФА; - З команди "Говерла" (Ужгород) знято 9 очок згідно з рішенням КДК ФФУ; - "Металіст" (Харків), "Волинь" (Луцьк) та "Говерла" (Ужгород) не пройшли атестацію для участі в сезоні Прем'єр-ліги 2016/17.

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