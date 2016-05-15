УПЛ: Експериментальний склад "Дніпра" зіграв внічию з "Олімпіком"

Дніпропетровський "Дніпро" зіграв внічию 1:1 з донецьким "Олімпіком" в матчі останнього туру чемпіонату України.

Головний тренер "Дніпра" Мирон Маркевич, який не міг перед грою розраховувати на низку основних гравців команди, випустив на цю зустріч експериментальний склад, де знайшлося місце як молодим виконавцям, так і ветеранам Едмару та Дмитру Чигринському.

У складі господарів голом відзначився форвард Євген Шахов, який на 19-й хвилині з близької відстані вразив ворота Заура Махарадзе.

Рахунок 1:0 тримався до 72-ї хвилини зустрічі, поки Володимир Лисенко з гострого кута не пробив 19-річного воротаря господарів Данила Кучера.

Дніпро (Дніпропетровськ) - Олімпік (Донецьк) - 1:1 (1:0)

Голи: Шахов (19) - Лисенко (72)

Д: Кучер, Адамюк (Лучкевич, 79), Чигринський, Чеберячко, Томечак, Шахов, Едмар, Безус, Кобахідзе (Руїс, 46), Кожушко (Назаренко, 70), Бруно Гама;

О: Махарадзе, Парцванія, Іллой-Айєт, Шестаков, Борзенко, Танчик, Огиря, Волков, Доронін (Драченко, 82), Лисенко (Хомутов, 73), Степанюк (Матяж, 60);

Попередження: Томечак, Руїс, Едмар - Степанюк.