УПЛ: "Олександрія" завершила свій найкращий сезон в історії перемогою над "Ворсклою"

ФК "Олександрія" в матчі останнього туру української Прем'єр-ліги обіграла на виїзді полтавську "Ворсклу" з рахунком 1:0.

Єдиний м'яч у грі забив півзахисник гостей Денис Дедечко. На 40-й хвилині він відправив м'яч у ворота сильним ударом з-за меж штрафного майданчика та за допомогою рикошету від одного з суперників.

Перемога "Олександрії" ніяк не вплинула на розташування команд у турнірній таблиці. "Ворскла" з 42 очками завершила сезон на п'ятому місці, а "Олександрія", набравши 38 балів, фінішувала шостою.

Ворскла (Полтава) - ФК Олександрія - 0:1 (0:1)

Гол: Дедечко (40)

В: Непогодов, Даллку, Дитятьєв, Чеснаков, Сімінін, А. Ткачук, Довгий (Ковпак, 73), Бартуловіч (Ребенок, 66), Хльобас, Шиндер, Коломоєць;

А: Новак, Микицей, Басов, Шендрик, Старенький (Козак, 78), Полярус (Чорній, 81), Банада, Дедечко, Імереков, Куліш (Леонов, 75), Паламар;

Попередження: Чеснаков, Даллку - Шендрик, Імереков.