УПЛ: Луганська "Зоря" у видовищному матчі обіграла донецький "Шахтар"

Луганська "Зоря" обіграла донецький "Шахтар" з рахунком 3:2 в матчі останнього туру сезону в українській Прем'єр-лізі.

"Шахтар" відкрив рахунок, коли Факундо Феррейра добив м'яч у ворота номінальних гостей після удару в стійку Олександра Гладкого. Але "Зорі" вдалося відігратися, а потім двічі виходити вперед.

Героєм зустрічі став півзахисник луганської команди Андрій Тотовицький, який забив всі три голи в складі "Зорі". На 56-й хвилині він головою замкнув передачу партнера з флангу, а на 61-й і 82-й хвилинах відправляв м'яч у сітку ударами з-за меж штрафного майданчика "Шахтаря".

Шахтар (Донецьк) - Зоря (Луганськ) - 2:3 (1:0)

Голи: Феррейра (32), Гладкий (74) - Тотовицький (56, 61, 82)

Ш: Пятов, Кобін (Зубков, 27), Ордець, Ракицький, Шевчук (Матвієнко, 11), Степаненко, Малишев, Веллінгтон Нем, Коваленко, Гладкий, Феррейра (Арабідзе, 63);

З: М. Шевченко, Опанасенко, Сіваков, Гордієнко, Сухоцький, Гречишкін, Танковський (Чайковський, 55), Караваєв, Любеновіч, Петряк (Тотовицький, 46), Пауліньо (Безбородько, 72)

Попередження: Веллінгтон Нем, Ракицький - Любеновіч