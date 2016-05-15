Англійська Прем'єр-ліга: "Арсенал" посів друге місце, "Манчестер Сіті" пробився у Лігу чемпіонів

Лондонський "Арсенал", розгромивши в останньому турі чемпіонату Англії бірмінгемську "Астон Віллу" з рахунком 4:0, обігнав у турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги "Тоттенхем" і посів друге місце в чемпіонаті.

"Арсенал" обійшов "Тоттенхем" на одне очко завдяки тому, що їх конкуренти несподівано програли аутсайдеру ліги "Ньюкаслу" з рахунком 1:5.

Арсенал - Астон Вілла - 4:0 (1:0)

Голи: Жиру (5, 79, 80), Банн (90, у свої ворота).

Ньюкасл - Тоттенхем - 5:1 (2:0)

Голи: Вейналдум (19, 73, з пенальті), Мітровіч (39), Ааронс (85), Джанмаат (86) - Ламела (61).

Боротьба за четверте місце, яке дає право зіграти в наступному сезоні в Лізі чемпіонів, ймовірно, завершиться успіхом "Манчестер Сіті". Команда Мануеля Пеллегріні сьогодні зіграла внічию з "Суонсі" і відірвалася від переслідувачів з "Манчестер Юнайтед" на три очки.

Для того, щоб випередити "Сіті", "Юнайтед" у перенесеному матчі з "Борнмутом" необхідно обіграти суперника з різницею у 19 голів. Ця умова унеможливлює для "МЮ" потрапляння до зони ЛЧ.

Суонсі - Манчестер Сіті - 1:1 (1:1)

Голи: Айю (45) - Іхеаначо (5)

Таким чином, "Манчестер Юнайтед" за підсумками чемпіонату займе п'яте чи шосте місце і наступного сезону зіграє у Лізі Європи. Разом з ним Англію у другому за престижністю турнірі континенту представлятиме "Саутгемптон", який сьогодні обіграв з рахунком 4:1 "Крістал Пелас".

Конкуренти "Саутгемптона" за місця в Лізі Європи в сьогоднішніх матчах втратили очки. "Ліверпуль" зіграв внічию 1:1 з "Вест Бромвіч Альбіон", а "Вест Хем" поступився "Сток Сіті" з рахунком 1:2.

Саутгемптон - Крістал Пелас - 4:1 (1:0)

Голи: Мане (43), Пелле (62), Бертанд (75, з пенальті), Девіс (87) - Панчеон (64).

Вест Бромвіч Альбіон - Ліверпуль - 1:1 (1:1)

Голи: Рондон (13) - Ібе (23).

Сток Сіті - Вест Хем - 2:1 (0:1)

Голи: Ванга (55), Діуф (89) - Антоніо (23).

Також зазначимо, що матч, в якому зустрічалися минулорічний чемпіон Англії "Челсі" та чинний володар трофею "Лестер", завершився з рахунком 1:1.

Челсі - Лестер - 1:1 (0:0)

Голи: Фабрегас (66, з пенальті) - Дрінквотер (82).

Нагадаємо, за підсумками сезону з Прем'єр-ліги у другий дивізіон вилетіли "Астон Вілла", "Норвіч" і "Ньюкасл". Замість них у наступному сезоні АПЛ зіграють "Бернлі", "Міддлсбро" і переможець плей-офф другого дивізіону Англії.