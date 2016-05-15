Футболіст Кравець повернеться зі "Штутгарта" у київське "Динамо"

Український футболіст Артем Кравець не залишиться в німецькому "Штутгарті", де виступав на правах оренди з київського "Динамо", повідомляє Bild.

Таким чином, вчорашній матч проти "Вольфсбурга" став для Кравця останнім у футболці "Штутгарта". Українець вийшов на поле в стартовому складі, але після першого тайму за рахунку 2:0 на користь суперника був замінений на іншого українця Бориса Тащи.

"Штутгарт" програв матч з рахунком 1:3 і вилетів у другу Бундеслігу.

Повідомляється, що німецький клуб, який заплатив київським "Динамо" за оренду нападника 500 тисяч євро, не використовуватиме право викупу футболіста. Кравець заявив виданню, що також не бажає залишатися в "Штутгарті".

Як повідомляв УНІАН, Артем Кравець став гравцем "Штутгарта" у січні 2016 року. У 16 матчах за цю команду він забив один гол.