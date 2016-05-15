Матч за участю "Манчестер Юнайтед" скасовано через підозру про мінування стадіону

Поліція Манчестера скасувала гру заключного туру англійської Прем'єр-ліги, де "Манчестер Юнайтед" мав приймати "Борнмут", повідомляє The Guardian.

Таке рішення було ухвалене через загрозу вибуху на стадіоні "Олд Траффорд".

Незадовго до початку матчу правоохоронці виявили на стадіоні підозрілий пакет. Після цього поліція розпочала евакуацію вболівальників зі стадіону.

Пізніше стало відомо, що матч відмінений.

Нагадаємо, "Манчестер Юнайтед" в чемпіонаті Англії бореться за четверте місце, яке дає право зіграти в наступному сезоні в Лізі чемпіонів.