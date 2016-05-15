Футболіст Селезньов після переходу в "Шахтар": "Хочу повернутися до збірної України"

Новачок донецького "Шахтаря" Євген Селезньов сподівається, що зможе потрапити до складу збірної України на Євро-2016. Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Советский спорт" після переходу в український клуб з російської "Кубані".

"Чи Хочу я повернутися в збірну? Звичайно. Не знаю, що скаже тренерський штаб. Подивимося. Залишився один тур в чемпіонаті України. І в ньому я зіграти не зможу. Але один тур нічого не вирішує. До цього – у "Кубані" — грав стабільно, забив три голи. "Зеніту" забив. Те, що не забив більше, — на це були об'єктивні причини. Я у гарній формі. І дуже хочу потрапити на Євро-2016", - заявив Селезньов.

Разом з тим, в інтерв'ю офіційному сайту "Шахтаря" Селезньов сказав, що дуже радий переходу.

"Емоції дуже приємні і позитивні. Я до останнього моменту не міг повірити, що повертаюся в "Шахтар". Донецьк – мій дім, а "Шахтар" – клуб, який мене виховав, дав мені путівку у футбол. Тому я дуже радий знову стати частиною цієї команди. Сподіваюся вже завтра розпочати тренуватися з командою. Сьогодні ще займаюся владнанням всі формальностей і побутових питання. В цілому я готовий", — вважає футболіст.

За його словами, перехід в "Шахтар" відбувся після розмови з президентом клубу Рінатом Ахметовим.

"Переговори практично не велися. Мені подзвонили і сказали про варіант з "Шахтарем", я поговорив з президентом і відразу погодився. Президент сказав, що треба допомогти "Шахтарю" знову стати чемпіоном. Більше нічого й не треба було говорити. Поки поспілкувався тільки з Даріо Срною та Ярославом Ракицьким. Вони зателефонували, привітали мене з поверненням", - розповів Селезньов.

Нагадаємо, Євген Селезньов не був викликаний у збірну України на останні товариські матчі проти Кіпру та Уельсу. Рішення не залучати його в національну команду пов'язували з тим, що він виступає в чемпіонаті Росії.

Як повідомляв УНІАН, вчора Селезньов підписав дворічний контракт з донецьким "Шахтарем". Нападник є вихованцем "оранжево-чорних" і виступав за цю команду у сезонах 2008/09 і 2011/12. У складі "Шахтаря" Селезньов по одному разу ставав чемпіоном України, володарем Кубка України і Кубка УЄФА.