Три лідери "Дніпра" відсторонені від футболу до рішення КДК ФФУ

Три гравці дніпропетровського "Дніпра" тимчасово відсторонені від футболу за участь у бійці після півфінального матчу Кубка України проти луганської "Зорі", повідомляє Sport Arena.

Футболісти Роман Зозуля, Руслан Ротань і Андерсон Піко не зможуть брати участь у матчах до тих пір, поки контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України не ухвалить остаточне рішення щодо цього інциденту. Засідання КДК ФФУ, де буде розглянута поведінка гравців "Дніпра" після зустрічі з "Зорею", очікується 18 травня.

Таким чином, всі три футболісти "Дніпра" пропустять матч останнього туру чемпіонату України проти донецького "Олімпіка".

Нагадаємо, під час гри "Дніпра" з "Зорею" невдоволення дніпропетровців викликало рішення арбітра Анатолія Абдули призначити штрафний удар в бік воріт "Дніпра" на 5-й доданій хвилині гри. Півзахисник "Зорі" Андрій Тотовицький забив гол з цього штрафного і приніс своїй команді вихід у фінал Кубка України.

Після фінального свистка гравці "Дніпра" почали з подвоєною активністю сперечатися з арбітром, а Роман Зозуля вдарив його ногою. Як стало відомо пізніше, Руслан Ротань також застосував фізичну силу до рефері.

У той же час, Андерсон Піко може отримати дискваліфікацію за бійку з півзахисником "Зорі" Олександром Караваєвим.