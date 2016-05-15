Аргентинець Ігуаїн побив історичний рекорд у чемпіонаті Італії

Аргентинський форвард "Наполі" Гонсало Ігуаїн побив рекорд результативності в чемпіонаті Італії.

Це сталося завдяки тому, що в останньому турі Серії А Ігуаїн зробив хет-трик у матчі з "Фрозіноне" і таким чином збільшив свій бомбардирський показник у сезоні до 36 голів.

Раніше рекорд належав легендарному шведському нападнику "Мілана" Гуннару Нордалю, який у сезоні 1949/1950 забив 35 м'ячів.

28-річний Гонсало Ігуаїн провів в "Наполі" три сезони, а до цього кілька років грав за мадридський "Реал". З іспанським клубом аргентинець тричі вигравав чемпіонат країни, але в Серії А його головним досягненням залишається Кубок Італії, завойований в 2014 році.

Як повідомляв УНІАН, "Наполі", обігравши "Фрозіноне" з рахунком 4:0, завершив сезон в чемпіонаті Італії на другому місці в турнірній таблиці.