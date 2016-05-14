Італійська Серія А: "Рома" обіграла "Мілан", але не змогла завоювати друге місце

Римська "Рома" перемогла "Мілан" у центральному матчі останнього туру італійської Серії А з рахунком 3:1, але не змогла випередити "Наполі" в боротьбі за друге місце в турнірній таблиці.

Неаполітанська команда сьогодні виграла у "Фрозіноне" з рахунком 4:0, набрала 82 очки в чемпіонаті і розпочне наступний євросезон з групового турніру Ліги чемпіонів. "Рома", яка фінішувала третьою з 80 очками, також зіграє в ЛЧ, але пробиватимеся в основну сітку турніру через кваліфікацію.

Раніше було відомо про те, що Італію в Лізі Європи в наступному сезоні представлять міланський "Інтер" і флорентійська "Фіорентина". Третім учасником ЛЄ, ймовірно, стане "Сассуоло", який сьогодні обіграв "Інтер" і посів шосте місце у турнірній таблиці.

Конкурентом "Сассуоло" за місце в Лізі Європи залишається тільки "Мілан", якому для попадання у єврокубки необхідно 21 травня в фіналі Кубка Італії обіграти "Ювентус".

Мілан - Рома - 1:3 (0:1)

Голи: Бакка (87) - Салах (19), Ель-Шаараві (59), Емерсон (82).

Наполі - Фрозіноне - 4:0 (1:0)

Голи: Хамшик (44), Ігуаїн (52, 62, 71).

Сассуоло - Інтер - 3:1 (3:1)

Голи: Політано (6, 39), Пеллегріні (26) - Паласіо (32).

"Ювентус" - "Сампдорія" - 5:0 (3:0)

Голи: Евра (5), Дибала (15, з пенальті, 37), К'єлліні (77), Бонуччі (85).

Останній тур чемпіонату Італії завершиться завтра. Інтрига в Серії А залишилася лише навколо команд, які залишать елітний дивізіон.

Як повідомляв УНІАН, чемпіоном Італії в сезоні 2015/16 став туринський "Ювентус".