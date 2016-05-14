Тренер "Динамо" Ребров відмовився спілкуватися з телеканалом "Футбол"

Головний тренер київського «Динамо» Сергій Ребров в ефірі програми «Футбол LIVE» після переможного матчу з харківським «Металістом» оголосив бойкот телеканалам «Футбол 1» / «Футбол 2».

- Мені складно щось коментувати. Я не знаю, хто там зараз є експертами в студії, але в будь-якому випадку, хотів би цьому каналу, і цим експертам висловити свою думку, і думку команди.

Справа в тому, що нікому нецікаво думку тренерів, думка всіх людей навколо, є лише експерти, які все вирішують і, до того ж, можуть різко висловлюватися про футболістів.

Хлопці попросили мене, щоб я не спілкувався з цим каналом. Це ненормально, коли експерти стають найголовнішими у футболі. Так що сьогодні для вашого каналу буде достатньо такого коментаря: ви самі бачили гру - зазначив Ребров.

Раніше відомий тренер та експерт телеканалу Сергій Морозов, коментуючи бійку гравців "Динамо" і донецького "Шахтаря" в матчі 24-го туру УПЛ назвав гравця киян Андрія Ярмоленка "футбольним бидлом".