Селезньов підписав контракт з "Шахтарем"

14 травня ФК «Шахтар» підписав контракт з Євгеном Селезньовим, повідомляє офіційний сайт клубу.

Угоду з нападником розраховано на 2 роки.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня Євген Селезньов розірвав контракт з краснодарською "Кубанню".

"Я вже не гравець "Кубані", контракт забрав. Полечу через Україну... В Україну - там сім'я мене чекає", - сказав Селезньов.

Гравець не став говорити про те, які у нього є пропозиції щодо подальшої кар'єри: "Не можу говорити, потрібна тиша. Топ-клуби України? З чого ви взяли, що це буде Україна? Не можу нічого говорити, агент займається".

Раніше стало відомо, що клуб протягом трьох місяців не платив гравцеві зарплату.

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Євген Селезньов народився 20 липня 1985 року в Макіївці. Виступав за «Шахтар» у 2008-2009, 2011-2012 роках.

Вихованець Академії «Шахтаря». У складі «гірників» провів 67 матчів, забив 28 м'ячів.

Володар Кубка УЄФА – 2009

Чемпіон України – 2012

Володар Кубка України – 2012

Володар Суперкубка України – 2012

Кращий бомбардир чемпіонату України – 2011/12 у складі «Шахтаря».

За національну збірну України провів 48 матчів, забив 11 м'ячів.