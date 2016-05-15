Прем'єр-ліга, 26-й тур, "Дніпро" - "Олімпік": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Дніпропетровську проходить матч заключного 26-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Дніпро" приймає на своєму полі донецький "Олімпік".

Зустрічаються команди, які займають 3-є і 9-е місця в турнірній таблиці.

Для обох команд ця гра вже не має турнірного значення. "Дніпро" у будь-якому разі стане бронзовим призером УПЛ, а "Олімпік" залишиться на 9-му місці.

Перша зустріч "Дніпра" та "Олімпіка" в нинішньому сезоні закінчилася нічиєю 1:1. За "Дніпро" відзначився Матос, а за "Олімпік" - Танчик.

На котируваннях букмекерських контор явним фаворитом гри є "Дніпро". Ставки на перемогу господарів приймаються з коефіцієнтом 1,17 до 1, на нічию - 6,14 до 1, а на перемогу "Олімпіка" - 13,28 до 1.

Матч "Дніпро" - "Олімпік" розпочнеться у Дніпропетровську о 19.30.

ТБ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".