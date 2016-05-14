Дублери київського "Динамо" розгромили "Металіст" у заключному турі Прем'єр-Ліги

У Харкові завершився матч останнього 26-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Металіст" приймав київське "Динамо" і програв з рахунком 1:4.

Хет-триком у цій грі відзначився польський легіонер столичного клубу Лукаш Теодорчик.

Матч, в якому кияни грали далеко не основним складом, тим не менш, проходив при повній ігровій та територіальній перевазі гостей. А перші два голя Теодорчик забив на самому початку гри - на 7-й і 8-й хвилинах. Третій свій гол поляк забив у середині другого тайму, на 67-й хвилині.

І лише в доданий арбітром час, на 92-й хвилині, Сергій Наполов забив гол престижу у складі харків'ян. Щоправда, за дві хвилини Олег Гусєв забив четвертий гол та відновив велику різницю в рахунку в три м'ячі.

Таким чином, "Динамо" здобуло 23-ю перемогу в нинішньому сезоні (при одній нічиїй і двох поразках від "Шахтаря" - 0:3) і, набравши 70 очок, посіло 1-е місце в турнірній таблиці.

У двох інших матчах дня луцька "Волинь" розгромила ужгородську "Говерлу" з рахунком 4:1, а одеський "Чорноморець" виграв гостьовий матч у "Сталі" з Дніпродзержинська - 1:0.

Чемпіонат України серед команд Прем'єр-ліги сезону 2015/16 завершиться трьома матчами у неділю, 15 травня.