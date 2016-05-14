"Барселона" другий рік поспіль стала чемпіоном Іспанії з футболу

"Барселона", обігравши в останньому турі чемпіонату Іспанії "Гранаду" з рахунком 3:0, стала переможцем Ла Ліги у сезоні 2015/16.

Після кількох невдач на початку квітня каталонська команда дозволила мадридським "Реала" та "Атлетіко" скоротити відставання у турнірній таблиці до мінімуму. Але в останніх п'яти матчах сезону підопічні Луїса Енріке перемогли усіх суперників із загальним рахунком 24:0, не дозволивши нікому зі столичних клубів вийти на перше місце у Ла Лізі.

Друге місце в чемпіонаті посів мадридський "Реал", який обіграв сьогодні "Депортіво" з Ла-Коруньї. "Атлетіко" свій матч останнього туру ще не провів, але точно фінішує в Ла Лізі на третьому місці.

Гранада - Барселона - 0:3 (0:2)

Голи: Суарес (22, 38, 86)

Депортіво - Реал Мадрид - 0:2 (0:2)

Голи: Роналду (8, 25)

Чемпіонство "Барселони" стало для команди другим попіль, шостим за останні вісім років і 24-м за всю історію. За кількістю чемпіонських титулів в Ла Лізі каталонці поступаються лише мадридському "Реалу", в активі якого 32 виграних титули.