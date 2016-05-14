Легендарні гравці "Динамо", які здобули Кубок кубків УЄФА в сезоні 1985-86 років, отримали державні нагороди

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, також глава держави відзначив вагомі особисті заслуги спортсменів у розвиток і популяризацію вітчизняного футболу, піднесення міжнародного спортивного престижу України.

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«Ви собі не можете уявити, в якому захопленні 2 травня 1986 року я дивився вашу фантастичну гру», - сказав Порошенко, згадуючи ту фінальну гру та назвав ліонський матч «Динамо» – «Атлетико» (Мадрид) взірцем командної гри та тренерської роботи ФК «Динамо».

Президент наголосив, що перемога «Динамо» Київ в травні 1986 року є не просто перемогою.

«Ваш внесок, ваша гра, коли ви прославляли «Динамо» (Київ) по усьому світу, є чудовим прикладом футбольної дипломатії, яка прославляла Україну», - сказав глава держави та додав, що «гравці «Динамо» своїм прикладом виховали не лише нові покоління «динамівців» та фанів клубу, а й мільйони українців, які пишаються Україною, тому що у них є така команда.

Порошенко подякував футболістам за можливість зустрітися і поспілкуватися.

Своєю чергою капітан «Динамо» (Київ) (1986 року) Анатолій Дем’яненко згадав той матч, коли «динамівці» вже в Ліоні 2 травня 1986 року дізналися, що сталася величезна трагедія в Україні – аварія на Чорнобильській АЕС.

«Ми тоді зрозуміли, що дороги назад немає. Треба виграти по-любому. Ми маємо зробити усе, щоб люди раділи нашій перемозі», - сказав капітан «Динамо» та подякував президентові за його увагу і підтримку.

Президент особливо відзначив роль меценатів, які підтримують спорт і дозволяють йому розвиватися. При цьому Порошенко висловив сподівання, що традиції підтримки вітчизняного спорту, який здобуває славу Україні, зокрема футболу, будуть збережені і продовжені.

«Без меценатів спорту не буває. Без підтримки спорту не буває ні перемог, ні слави», - сказав глава держави та побажав нових перемог «динамівцям».