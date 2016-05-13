Гібралтар і Косово прийняті в члени Міжнародної федерації футболу

Гібралтар і Косово стали новими членами Міжнародної федерації футбольних асоціацій на 66-му конгресі ФІФА, повідомляє офіційний сайт організації.

За приєднання Федерації футболу Косово до ФІФА був відданий 141 голос, проти проголосували 23 члена організації. Таким чином, Косово став 210-м членом ФІФА

За включення Гібралтару було віддано 172 голоси, проти – 12. Таким чином, Гібралтар став 211-м членом ФІФА.

Як повідомляв УНІАН, десять днів тому Європейський союз футбольних асоціацій (УЄФА) прийняв Косово в склад своєї організації.

Рішення також було прийнято шляхом голосування, але пройшло набагато напруженіше. 28 асоціацій проголосували за вступ Косово в ряди УЄФА, 24 - проти вступу, а ще два голоси були визнані недійсними.

Раніше Косово було визнано іншими спортивними організаціями, зокрема, Міжнародним олімпійським комітетом, а також міжнародними федераціями гандболу та баскетболу.

Косово є частково визнаною державою. Україна не визнає незалежності Косово.