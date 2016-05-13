Генсеком Міжнародної федерації футболу вперше стала жінка

Дипломат Фатма Самура з Сенегалу призначена новим генеральним секретарем Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА), повідомляється в релізі на офіційному сайті організації.

Нового Генсека ФІФА затвердила Рада, заявив президент організації Джанні Інфантіно під час 66-го конгресу ФІФА, який проходить у Мексиці.

Вперше за 112-річну історію ФІФА посаду генерального секретаря зайняла людина не з Європи. Крім того, секретаріат найбільшої футбольної організації світу вперше очолила жінка. До призначення в ФІФА Самура протягом понад 20 років працювала в ООН. Наголошується, що раніше вона ніяк не була пов'язана з футболом.

Посада генерального секретаря звільнилася після того, як у вересні 2015 року француза Жерома Вальке, який раніше обіймав цю посаду, відправили у безстрокову відпустку. Потім його на 12 років відсторонили від футбольної діяльності. Це пов'язано з антикорупційним розслідуванням, головним фігурантом якого є екс-президент ФІФА Йозеф Блаттер. Після Вальке тимчасовим виконуючим обов'язки генсека був німець Маркус Каттнер.