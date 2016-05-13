Новим наставником "Шахтаря" стане фахівець з Португалії - ЗМІ

Головний тренер португальської "Браги" Пауло Фонсека дуже близький до підписання контракту з донецьким "Шахтарем", повідомляє A BOLA.

Цікаво, що "Шахтар" зустрічався з "Брагою" в 1/4 фіналу нинішнього розіграшу Ліги Європи й розтрощив суперника за сумою двох матчів - 2:1 і 4:0.

43-річний португальський фахівець може вперше опинитися в закордонному клубі в якості наставника.

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На даний момент, вся кар'єра Фонсеки проходить у Португалії. А останній матч нинішнього сезону 2015/16 з "Брагою" він проведе 22 травня, коли у фіналі Кубка Португалії його команда зіграє з "Порту".

Як раніше повідомляв УНІАН, Мірча Луческу може продовжити кар'єру в одному з турецьких грандів, зокрема, "Галатасараї".