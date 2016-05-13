Футболіст Ібрагімович залишить французький ПСЖ після закінчення нинішнього сезону

Французький футбольний клуб "Парі-Сен-Жермен" офіційно оголосив про завершення співпраці зі шведським форвардом Златаном Ібрагімовичем.

Керівництво клубу і гравець також домовилися про те, що після закінчення кар'єри футболіста Ібрагімович приєднається до керівництва ПСЖ.

"Парі Сен-Жермен" залишиться назавжди вдячний Златану за його чотири надзвичайно успішних сезону в клубі, де він постійно був провідним бомбардиром. Гравець в значній мірі сприяв перетворенню ПСЖ в один з найсильніших клубів Європи. А керівництво Ligue 1 тричі за чотири роки визнавало його кращим гравцем", - йдеться в заяві на офіційному сайті ПСЖ.

За чотири сезони Ібрагімович забив 152 голи у 178 матчах. Разом з командою він виграв 4 чемпіонати Франції, 3 Кубка ліги і Суперкубка Франції і 1 раз - Кубок Франції. У загальній складності, на рахунку команди за ці роки 11 трофеїв. Також Кубок Франції ПСЖ та Ібрагімович можуть виграти з командою за підсумками сезону 2015/16. 21 травня відбудеться фінал турніру, в якому ПСЖ буде протистояти "Олімпік" з Марселя.