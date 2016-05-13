Футболіст "Шахтаря" Гладкий підписав контракт з київським "Динамо" - ЗМІ

Нападник «Шахтаря» Олександр Гладкий підписав контракт з київським «Динамо», повідомляє Sport.ua з посиланням на свої джерела.

Подробиці угоди не повідомляються. У київський клуб український нападник перейде в статусі вільного агента, так як його чинний контракт з «Шахтарем» закінчується 30-го червня 2016-го року.

У поточному сезоні за «Шахтар» Олександр Гладкий зіграв 29 матчів у всіх турнірах і забив 6 голів. Останнім часом він перестав потрапляти в основу «гірників», що, швидше за все, і стало причиною рішення про зміну команди.

Агент гравця Вадим Шаблій наприкінці лютого повідомляв, що йдуть переговори з «Шахтарем» про продовження угоди, але, мабуть, домовленості досягнуто не було. Також агент згадав про наявність запасних варіантів на той випадок, якщо домовитися з «Шахтарем» не вийде.