Селезньов розірвав контракт з "Кубанню" і їде в Україну

Гравець збірної України з футболу Євген Селезньов розірвав контракт з краснодарською "Кубанню", повідомляє Depo Сектор.

"Я вже не гравець "Кубані", контракт забрав. Полечу через Україну... В Україну - там сім'я мене чекає", - сказав Селезньов.

Гравець не став говорити про те, які у нього є пропозиції щодо подальшої кар'єри: "Не можу говорити, потрібна тиша. Топ-клуби України? З чого ви взяли, що це буде Україна? Не можу нічого говорити, агент займається".

Розмірковуючи про те, що його не викликають у збірну останнім часом, Селезньов зазначив: "А які образи? Потрібно було покращувати кондиції. Ось я 9 ігор зіграв, забив 3 голи. На це були об'єктивні причини: інший клуб, інший чемпіонат, інша країна. У нас не вийшло з "Кубанню", от і все".

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що клуб протягом трьох місяців не платив гравцеві зарплату.

Раніше повідомлялося, що у нападника є варіанти для продовження кар'єри в Україні, але агент гравця Вадим Шаблій це не підтвердив.