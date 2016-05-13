Гендиректор "Шахтаря": "Фінал у Львові може стати найпровальнішим в історії Кубку України"

Генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін висловив невдоволення рішенням ФФУ провести фінал Кубка України у Львові в ефірі "Футбол 1".

Зокрема, Палкін зазначив: "Хвилює не те, що рішення прийнято, а те, як воно приймається. По-перше, це не було засідання – це було голосування, зроблене по факсу. Не було дискусій, незрозуміло чому було обрано Львів. Питання в тому, що, коли приймаються такі рішення, вболівальники повинні розуміти, чому воно приймається. Я читав, що на сьогоднішній день на фінал Кубка України продано 250 квитків. Тобто на даний момент це, за великим рахунком, найпровальніший фінал Кубка України за всю історію українського футболу. До того, як було теоретично зрозуміло, хто може зіграти у фіналі, ми обговорювали Харків. Притому, що там могло не бути ані «Шахтаря», ані «Зорі». Казали, що найкраще – Харків, тому що місто давно не бачило гарного сильного футболу, інтригуючого матчу. Наша логіка зрозуміла".

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На питання про те, чи є механізм, щоб перенести фінал, гендиректор "Шахтаря" відповів: "Нехай Федерація турбується. Вони сьогодні можуть прославитися за всі роки незалежності України. Вони нехай турбуються про те, що відбувається. Притому, що, якщо б ми про це не говорили до Виконкому, не обговорювали ці питання, тоді можна було б це рішення на щось списати. Але, так як ми обговорювали, для мене було великим здивуванням, коли мені сказали, що виконком прийняв рішення щодо Львова, тому що це на папірцях позаписували, факсом відправили. Хто їм сказав так зробити – незрозуміло. Рішення, які приймає Виконком, неможливо зрозуміти, тому що вони ніде не обговорюються, журналісти там не присутні, причин ніхто не розуміє взагалі. Просто приходить рішення – Львів. Все".

Як повідомляв УНІАН, 21-го травня відбудеться фінал Кубка України, в якому зіграє «Шахтар» і луганська «Зоря».