Суд арештував майно харківського ФК "Металіст" за борги

Про це йдеться в ухвалах Київського районного суду міста Харкова від 28 квіттня 2016 року, повідомляє fc-metalist.com.

За даними правоохоронців, станом на теперішній час заборгованість ПАТ «ФК «Металіст» перед КП «ОСК «Металіст становить 4 123 026,26 гривень. Заборгованість перед комунальним підприємством не погашається. Правоохоронці вважають, що грошові кошти, які надходять на рахунки ПАТ «ФК «Металіст», перераховуються на рахунки фіктивних підприємств та розкрадаються.

Крім того вказано, що з метою ухилення від сплати боргу ПАТ «ФК «Металіст» перед КП «ОСК «Металіст», керівництво клубу може здійснити продаж (відчуження) об'єктів нерухомого майна, які зареєстровані за ПАТ «ФК «Металіст», ТОВ «Металіст холдинг», ТОВ «Металіст арена», що може перешкодити кримінальному провадженню та унеможливити погашення боргу та збитків інтересам КП «ОСК «Металіст». Тож правоохоронці попросили у суді накласти арешт на майно клубу. Клопотання було задоволено.

Варто відзначити, що арешт на рахунки клубу не накладено.

Засновником ПАТ ФК «Металіст» є ТОВ «Металіст ФК» ( до складу якого входять ТОВ «Металіст Холдинг» (32870356), Компанія «Епленор трейдінг лімітед», та «Хенслі кепітал лімітед» (Hensley capital limited). Бенефіціар – Сергій Курченко.

ТОВ «Металіст Арена» заснували ТОВ «Металіст ФК» та «Епленор трейдінг лімітед». Керівник – Віталій Савоста.

Засновником ТОВ «Металіст ФК» є ТОВ «Металіст холдинг» та кіпрські та «Епленор трейдінг лімітед» і «Хенслі кепітал лімітед». Керівник Юрій Сухоруков.

ТОВ «Металіст Холдинг» заснували ТОВ «Металіст ФК» та «Епленор трейдінг лімітед».

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада 2015 року Господарський суд Києва через півтора року зняв арешт з грошових коштів та майна компанії ВЕТЕК, підконтрольної скандально відомому бізнесмену Сергію Курченко.

Згідно з постановою, компанії «Інтертрансгруп», з ініціативи якої влітку 2014 року суд заарештував все майно компанії Курченко, у вересні 2015 року відмовлено в продовженні арешту. Тому, як зазначається в матеріалах справи, вимога футбольного клубу «Металіст», який також належить Курченко, на зняття арешту з усіх активів бізнесмена обгрунтовано, і суд не бачить підстав для подальшого арешту активів.