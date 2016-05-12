Капітан "Дніпра" Ротань може отримати річну дискваліфікацію за сутичку з арбітром матчу проти "Зорі"

За підсумками сутички з арбітром після матчу Кубка України з футболу "Зоря" - "Дніпро" постраждати може не тільки винуватець інциденту Роман Зозуля, але і капітан дніпропетровської команди Руслан Ротань, повідомляє SportArena.

Арбітр матчу Анатолій Абдула вніс в протокол подробиці інциденту. Судячи з офіційних записів Абдули, Роман Зозуля і Руслан Ротань чинили фізичний вплив на офіційних представників матчу (суддів). Удар Зозулі був зафіксований камерою, а Ротань, за інформацією видання, також бив по ногах арбітра.

У Додатку №5 до переліку дисциплінарних санкцій стверджується, що «застосування фізичної сили до офіційної особи/представника після закінчення матчу» тягне за собою покарання у вигляді 12 місяців відсторонення від футболу.

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КДК ФФУ буде вивчати всі подробиці цієї справи і планує з різних сторін оцінити ситуацію. Проте, згідно із законом, двом лідерам "Дніпра" загрожує дискваліфікація на один рік.

Що цікаво той же перелік дисциплінарних санкцій каже, що за застосування фізичної сили до офіційних осіб по ходу матчу загрожує покарання лише на 6 матчів.

Також в офіційному протоколі є повідомлення про бійку Олександра Караваєва і Андерсона Піко, яким також загрожує дискваліфікація за мотивами засідання КДК ФФУ.

Всі скандальні питання з приводу матчу будуть розглянуті на засіданні 18 травня.

Як повідомляв УНІАН, після гри Кубка України "Зоря" - "Дніпро" форвард дніпропетровської команди Роман Зозуля вдарив ногою арбітра матчу.

Через деякий час Зозуля попросив вибачення у вболівальників і арбітрів. Тим не менш, існує ймовірність, що за такий вчинок його дискваліфікують на рік.