Ребров потрапив до сферу інтересів "Фенербахче" - турецькі ЗМІ

Турецький "Фенербахче" зацікавлений, щоб в наступному сезоні головним тренером цієї команди став український фахівець Сергій Ребров, повідомляє Fotospor.com.

Президент "Фенербахче" Азіз Йилдирим незадоволений роботою нинішнього тренера команди Вітора Перейри і має намір змінити його. Відзначається, що в квітні після поразки стамбульців від "Коньяспору" керівник клубу їздив у Київ на зустріч з Ребровим.

Крім того, сторони зустрічалися ще на початку сезону, коли "Фенербахче" грав у Львові кваліфікацію Ліги чемпіонів з донецьким "Шахтарем".

Раніше повідомлялося, що "Фенербахче" є одним з кандидатів на підписання контракту з нинішнім головним тренером "Шахтаря" Мірчею Луческу.

Додамо, що з 2002-го по 2004-й рік Сергій Ребров був гравцем "Фенербахче". За стамбульську команду він зіграв 28 матчів, забивши 4 м'ячі.