Захисник "Дніпра" Федецький: "Зозуля шкодує про те, що зробив після матчу з "Зорею"

Форвард дніпропетровського "Дніпра" Роман Зозуля жалкує про свою поведінку після півфінального матчу Кубка України проти луганської "Зорі". Про це в інтерв'ю Depo заявив парнер футболіста з "Дніпра" Артем Федецький.

"Сталося те, що сталося. Ми з ним (Романом Зозулею - прим. УНІАН) спілкувалися і він дуже шкодує про те, що зробив. Йому прикро. Його захлиснули емоції. Якби він міг, то точно такого б не зробив. Йому просто хотілося, щоб за 12 років команда вийшла у фінал. Бо ніхто не знає, в якому складі буде команда у наступному сезоні", - сказав Федецький.

Він також підкреслив, що бійки футболістів у матчах між "Дніпром" і "Зорею", а також між "Динамо" і "Шахтарем" не вплинуть на виступ збірної України на Євро-2016.

"От був конфлікт у матчі "Шахтар" - "Динамо", тепер тут. Але ми будемо від цього абстрагуватися, попереду Євро, ми їдемо в збірну. Дитячого садочку не буде, ми всі будемо мужиками. Хочу звернутися до вболівальників, щоб вони розуміли, що і Зозуля шкодує, і в збірній все буде добре. Щоб не переживали, бо ми будемо разом всі битися за Україну на Євро-2016", - заявив захисник "Дніпра".

Як повідомляв учора УНІАН, після гри Кубка України "Зоря" - "Дніпро" форвард дніпропетровської команди Роман Зозуля вдарив ногою арбітра матчу.

Через деякий час Зозуля попросив вибачення у вболівальників і арбітрів. Тим не менш, існує ймовірність, що за такий вчинок його дискваліфікують на рік.