Мадридський "Реал" визнаний найдорожчим футбольним клубом у світі

Мадридський "Реал" четвертий рік поспіль залишається найдорожчим футбольним клубом світу, повідомляє ESPN, посилаючись на дані американського видання Forbes.

Вартість "Реала" оцінюється в 3,645 мільярда доларів, а річний дохід клубу склав 694 мільйони доларів.

На другому місці рейтингу опинилася "Барселона", вартість якої становить 3,549 мільярда доларів.

До десятки найдорожчих клубів також потрапили шість представників англійської Прем'єр-ліги - "Манчестер Юнайтед" ($3,317 млрд), "Арсенал" ($2,017 млрд), "Манчестер Сіті" ($1,921 млрд), "Челсі" ($1,661 млрд), "Ліверпуль" ($1,548 млрд) і "Тоттенхем ($1,017 млрд).

Крім того, до рейтингу увійшли німецька "Баварія" ($2,678 млрд) і італійський "Ювентус" ($1,299 млрд).

Зазначається, що в загальному рейтингу дорожнечі спортивних клубів мадридський "Реал" займає друге місце, поступаючись команді з американського футболу "Даллас Ковбойс" ($4,0 млрд).

Як повідомляв УНІАН, Кріштіано Роналду визнаний найбільш високооплачуваним футболістом світу за підсумками 2015 року.