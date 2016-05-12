Форвард "Реала" Роналду став найбільш високооплачуваним футболістом у 2015 році

Португальський нападаючий мадридського "Реала" Кріштіану Роналду за підсумками 2015 року став найбільш високооплачуваним у світі футболістом. Про це повідомляє ESPN, посилаючись на дослідження американського журналу Forbes.

За рік Роналду заробив 82 мільйони доларів, в той час як форвард "Барселони" Ліонель Мессі - 77 мільйонів доларів.

У п'ятірку найбільш високооплачуваних футболістів також потрапили форвард французького "ПСЖ" Златан Ібрагімовіч ($37 млн), форвард "Барселони" Неймар ($36 млн) і півзахисник "Реала" Гарет Бейл ($34 млн).

Крім того, Роналду є найвисокооплачуванішим футболістом за всю кар'єру - за 14 років португалець заробив 550 мільйонів доларів.

Нагадаємо, в 2015 році володарем "Золотого м'яча", який вручається найкращому футболістові світу, став Ліонель Мессі. Кріштіану Роналду зайняв друге місце в голосуванні.