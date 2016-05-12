Наслідки матчу "Зоря" – "Дніпро": вболівальники зламали 180 крісел на стадіоні у Запоріжжі
Вболівальники зламали 180 крісел на "Славутич-Арені" у Запоріжжі після повторного матчу 1/2 фіналу Кубку України з футболу між ФК "Зоря" (Луганськ) та ФК "Дніпро" (Дніпропетровськ) 11 травня 2016 р.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, сам матч завершився бійкою між футболістами обох команд.
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Також футболісти "Дніпра" сперечалися з суддями матчу, очевидно, вважаючи несправедливим призначений на 5-й доданій хвилині у ворота їхньої команди штрафний, з якого "Зоря" і забила переможний гол.
При цьому форвард "Дніпра" і збірної України Роман Зозуля, який сам не брав участі у грі через дискваліфікацію, вибіг на поле після фінального свистка і вдарив ногою одного з арбітрів матчу. За це гравцю тепер може загрожувати дискваліфікація на один рік.
Як повідомляв УНІАН, дніпропетровський "Дніпро" програв луганській "Зорі" у матчі-відповіді півфіналу Кубка України з рахунком 0:2 і вилетів з турніру.
Фінал турніру відбудеться 21 травня у Львові. Суперником "Зорі" буде "Шахтар".