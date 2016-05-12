Екс-футболіст "Шахтаря" Брандао умовно засуджений на п'ять місяців

Колишній форвард донецького "Шахтаря" Брандао засуджений до тюремного ув'язнення терміном на п'ять місяців умовно. Про це повідомляє Lequipe.fr.

Брандао отримав покарання за те, що в 2014-му році у підтрибунному приміщенні стадіону вдарив головою півзахисника "ПСЖ" Тьяго Мотту і зламав йому ніс.

Крім того, суд визначив, що за свій вчинок Брандао мусить заплатити штраф у розмірі 20 тисяч євро.

Нагадаємо, що Брандао виступав у донецькому "Шахтарі" з 2002-го по 2008-й рік, ставши з ним триразовим чемпіоном України. Пізніше бразилець грав у французьких "Марселі" і "Сент-Етьєні", а з 2014-го року представляє "Бастію".

У нинішньому сезоні 35-річний Брандао зіграв у чемпіонаті Франції 26 матчів, забивши в них 3 голи.