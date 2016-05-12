Гравця "Дніпра" Зозулю можуть дискваліфікувати на рік за бійку з арбітром

Атака на арбітра Анатолія Абдулу після матчу півфіналу Кубка України «Зоря» – «Дніпро» (2:0), розпочата 26-річним форвардом «Дніпра» Романом Зозулею, може коштувати йому річної дискваліфікації, повідомляє Sport.ua.

Відповідно до статті 10 дисциплінарних правил ФФУ, «застосування фізичної сили до офіційної особи після закінчення матчу» карається дискваліфікацією терміном до 12-ти місяців.

Також, згідно з пунктом 22.2 дисциплінарних правил, Зозуля буде зобов'язаний виплатити штраф у розмірі не менше 25 тисяч гривень.

Як повідомляв УНІАН, інцидент між Зозулею і арбітром стався вже після закінчення матчу, коли арбітр прямував у роздягальню. Гравець, який дивився матч з трибуни, вибіг на поле і штовхнув суддю, а потім ударив його ногою.

Незабаром після інциденту Зозуля вибачився перед українськими уболівальниками і арбітром Анатолієм Абдулою.