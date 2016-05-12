У Запоріжжі після матчу "Зоря" - "Дніпро" вболівальниці розбили голову стільцем з фан-сектору

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Запоріжжя, дівчина постраждала під час виходу зі стадіону «Славутич-Арена», на якому ввечері 11 травня відбувся футбольний матч.

«Це сталося близько 7 вечора. Після завершення матчу зі стадіону почали масово виходити вболівальники і дівчині потрапив в голову кинутий стілець з фан-сектора», - повідомили в патрульній поліції.

За даними правоохоронців, в результаті події дівчина отримала гематому і розсічення у районі ока.

Співробітники патрульної поліції виявили дівчину з закривавленим обличчям біля стадіону, надали їй першу медичну допомогу і викликали швидку, яка доставила потерпілу в медустанову.