У Запоріжжі після матчу "Зоря" - "Дніпро" вболівальниці розбили голову стільцем з фан-сектору
12:20, 12 травня 2016Футбол
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У Запоріжжі після футбольного матчу на Кубок України між луганською «Зорею» й дніпропетровським «Дніпром» вболівальниці розбили голову стільцем з фан-сектора.
У фанатських розборках в Запоріжжі постраждала дівчина / sport-xl.org
Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Запоріжжя, дівчина постраждала під час виходу зі стадіону «Славутич-Арена», на якому ввечері 11 травня відбувся футбольний матч.
«Це сталося близько 7 вечора. Після завершення матчу зі стадіону почали масово виходити вболівальники і дівчині потрапив в голову кинутий стілець з фан-сектора», - повідомили в патрульній поліції.
За даними правоохоронців, в результаті події дівчина отримала гематому і розсічення у районі ока.
Співробітники патрульної поліції виявили дівчину з закривавленим обличчям біля стадіону, надали їй першу медичну допомогу і викликали швидку, яка доставила потерпілу в медустанову.
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