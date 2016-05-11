Футболіст Зозуля вибачився за свою поведінку після гри "Дніпра" з "Зорею"

Нападник дніпропетровського "Дніпра" Роман Зозуля, який після матчу своєї команди проти луганської "Зорі" почав з'ясовувати стосунки з арбітрами матчу, вибачився за свою поведінку.

Вибачення він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Хочу вибачитися перед всіма футбольними вболівальниками України за свою агресивну поведінку після закінчення матчу Зоря - Дніпро! Усвідомлюю, що жодні емоції не можуть виправдати мої дії після фінального свистка! Чесно кажучи, я дуже хотів допомогти своїм партнерам вперше за 12 років вибороти право [зіграти] у фіналі Кубка України, але змушений був дивитися матч серед вболівальників! Емоційне середовище додало розчарування від результату матчу! Усвідомлюю, що моя нестримність заслуговує на покарання! Тому щиро прошу пробачення!", - написав Зозуля.

Він також підкреслив, що через деякий час після закінчення матчу особисто вибачився перед арбітром зустрічі Анатолієм Абдулою за свою агресивну поведінку.

"Відразу після гри, коли спали емоції, я зайшов до судівської кімнати, де так само особисто вибачився перед арбітром матчу Анатолієм Абдулою та всією бригадою за свою агресивну поведінку!", - розповів форвард "Дніпра".

Як повідомляв УНІАН, після матчу "Зоря" - "Дніпро" Роман Зозуля вибіг на поле, де спочатку штовхнув арбітра зустрічі, а потім ударив його ногою.