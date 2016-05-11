Маркевич не збирається тренувати грецький ПАОК

Головний тренер дніпропетровського "Дніпра" Мирон Маркевич спростував інформацію про те, що грецький ПАОК запрошував його на пост наставника команди. Про це розповів в інтерв'ю vgolos.com.ua.

"Не знаю, звідки взялася ця інформація. Який ПАОК?! Я туди точно не поїду. Це неправда. Взагалі, мені звідти дзвонили і питали про Марлоса (ймовірно, мова йшла про Лео Матоса – прим. УНІАН), про його футбольні якості. Про мене ж на чолі ПАОКа не йшлося. Ні-ні, цей варіант відпадає", – заявив Маркевич.

Як повідомляв УНІАН, раніше грецькі ЗМІ цитували слова Маркевича, в яких тренер зізнавався, що спілкувався з президентом ПАОКа Іваном Саввіді на тему роботи в клубі.